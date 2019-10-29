Должность судьи в Украине: сколько судей нам нужно?

Должность судьи в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2474-doljnost-sudi-v-ukraine-skolko-sudey-nam-nujno.html

Ракурс

Самая большая проблема украинского правосудия — нехватка судей. Вместо четких и продуманных реформ тратятся значительные средства на тасование и замену судей, как будто это может поспособствовать улучшению их работы. Для того чтобы воспитать и подготовить судью-профессионала, иногда нужны годы. В судах залежались сотни тысяч дел, которые некому рассматривать. Страдают люди. Делается ставка на советы добропорядочности, которые (как некоторые наивно думают) могут обеспечить надлежащий подбор кадров судебной системы. Но советы добропорядочности не оракулы — они не могут гарантировать, кем станет тот или иной человек через год после назначения его на должность судьи. Устраиваются экзамены на знание законодательства. Но для чего судье знать наизусть ту или иную правовую норму? Можно взять кодекс и прочесть ее. Судья должен знать, как правильно применить эту норму и где ее найти. Судья должен владеть методиками допроса, исследования доказательств и их аналитического анализа. И все это приходит с опытом.

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Должность судьи в Украине: пример из суда присяжных

Конкретное дело в суде присяжных. У каждого из судей по 400‒500 дел. Поэтому каждый из них должен найти место для заседания в плотном графике и может выделить для рассмотрения дела 2‒3 часа. А дальше ждет своей очереди следующее дело. Дела также срываются в связи с неявкой прокуроров, адвокатов, свидетелей. Иногда не приходят присяжные. Подсчитано, что за пять лет чистое время слушания дела составило всего 16 часов. Потом вдруг отстранили человека с должности судьи. И хотя его снова допустили к работе (потому что проверка показала беспочвенность отстранения), дело с нуля начал рассматривать другой состав суда.

Такую роскошь, как запасной судья, не может себе позволить практически ни один суд. В советское время имела место непрерывность судебного процесса. Но тогда судья не имел права рассматривать другое дело, пока не закончил то, которое находилось в его производстве. И тогда, действительно, даже большое по объему дело могло быть рассмотрено в течение недели. Сегодня те, кто занимает должности судей, о таком и не мечтают. Поэтому чтобы справляться с делами, нужно не 4,4 тыс. судей, а 20‒25 тыс.

Уже не раз говорилось о существовании феномена очевидного преувеличения роли и места досудебного расследования, а также фактического приуменьшения статуса суда как органа, призванного решать основной вопрос уголовного производства — вопрос вины.

Должность судьи в Украине и примитивный подход к сложным вопросам права

А между тем на самом высоком уровне высказываются мнения о том, что с нынешними судами невозможно работать, и в качестве примера приводится случай, когда прокуратура в виде залога запросила 300 млн грн, а суд признал достаточным всего 5 млн грн. Такой примитивный подход к сложным вопросам права диктуется установкой на «посадки», которая сама по себе является лишь пиаром, чтобы продемонстрировать общественности якобы существующую борьбу с коррупцией.

При этом в абсолютном большинстве случаев суды игнорируют требование ч. 4 ст. 182 УПК о том, что размер залога не может быть заведомо непомерным для подозреваемого. И назначают суммы, непомерные для конкретного человека. Не обращают внимания также и на то, что залог по тяжким преступлениям устанавливается в пределах от 20 до 80 размеров прожиточного минимума. В октябре 2019 года прожиточный минимум составляет 1936 грн, поэтому максимальная сумма по тяжким преступлениям равна 154 тис. 880 грн.

И чтобы установить больший размер залога, прокурор должен доказать, что имеет место исключительный случай и залог в сумме 80 размеров прожиточного минимума не способен обеспечить выполнение лицом обязательств. Таким образом, прокурор может запросить и миллиард, но он должен доказать, что именно такую сумму нужно применить. И если он этого не доказал, то какие могут быть претензии к человеку в должности судьи?

И власть, и активисты вместе с журналистами выступают из позиции, что якобы уже давно доказано, что определенные лица являются преступниками, что их коррупционная деятельность является очевидной и, мол, суду остается превратить эту убежденность в «посадку». И никто даже не задумывается, что все может быть не так, что правонарушения не имели места вообще со стороны конкретных людей, или не были так значимы, как это раздули политические псевдоэксперты.

Низкий уровень правовой культуры общества

Целью правосудия не могут быть «посадки» в угоду толпе, подогретой огульной критикой государственных институтов и в первую очередь судов. Целью правосудия является осуждение людей, преступивших закон, если их вина доказана в суде в установленном законом порядке. До доказательства вины в суде этот человек считается невиновным, поэтому и обращаться с ним нужно как с невиновным. Попытки осуществить «посадку» еще до приговора независимо от достаточности для этого оснований свидетельствуют о низком уровне правовой культуры общества.

Между тем у нас встречаются злоупотребления властью, обвинительный уклон, вмешательство в работу судьи, провокации со стороны следствия и другие незаконные методы. Вот пример из конкретного резонансного дела (из протокола в т. 4 а.с. 139):

Свидетель К.: «Показания, которые я давал ранее, я давал без защитников и с применением морального и физического воздействия. Я не спал, не ел, незнакомые люди надевали мне на голову полиэтиленовые пакеты, я дважды терял сознание, я 48 часов находился в наручниках. Пакет держали, пока я не терял сознание. Я подписал бы и заявление, что я убил Кеннеди. Все делалось, чтобы скомпрометировать Л.».

Сейчас пытаются протащить законопроект, согласно которому человека можно уволить с должности судьи за отмененное решение. Предложение явно неудачное. Вот пример из реального дела, приведенный правозащитником (сегодня судьей Верховного суда):

«Было у меня дело Н. Он был оправдан судьей первой инстанции. Решение было отменено. Согласно идее законодателя, судью должны уволить. Н. осудили. Верховный суд поддержал. Потом облом — решение ЕСПЧ. 15 пунктов нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Верховный суд отменяет приговор, и спустя длительное время — оправдание. С чего и начинал суд первой инстанции. И это только одна из тысяч подобных историй».

То есть отмененное решение может быть оставлено в силе Верховным судом непосредственно или после решения Европейского суда. Поэтому предложение о предоставлении права на увольнение с должности судьи за отмененное решение является неудачным. Ст. 126 Конституции прямо указывает, что судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение.

Вызывает много вопросов и норма об уменьшении количества судей в Верховном суде. Ведь увольнение с должности судьи не может осуществляться с нарушением конституционных гарантий. Во всяком случае, ст. 126 Конституции не предусматривает возможности увольнения судьи по сокращению численности (штата). Реорганизация суда может осуществляться исключительно на основании закона, проект которого вносится только после консультаций с Высшим советом правосудия (ст. 125 Конституции Украины).

Таким образом, с реализацией закона о сокращении судей Верховного суда могут возникнуть трудности. Весьма вероятно, что процесс увольнения растянется на длительное время, а к решению этого вопроса присоединятся Конституционный суд и ЕСПЧ. За это время судьи не будут работать, но им будут выплачивать заработную плату, а ЕСПЧ может установить компенсацию, которая будет выплачена из кармана налогоплательщика.