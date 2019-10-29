Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Глава Кабміну Олексій Гончарук. Фото: урядовий портал

Гончарук вважає, що довіру до судової системи поверне перезавантаження суддів

29 жов 2019, 14:23
999

Судова реформа повинна передбачати перезавантаження осіб, які здійснюють правосуддя в Україні.

Loading...

Наразі владі не вдалося повернути довіру людей до судової системи. Про це 29 жовтня заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час виступу на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомлялося в трансляції.

За словами прем'єра, до складу Верховного суду потрапило багато осіб, які негідні там бути. Гончарук вважає, що недовіра до судової влади в Україні заважає залученню інвестицій.

Ми точно не збираємося не діяти. Ми точно матимемо судову реформу як пріоритетну. І перше завдання — перезавантаження людей, які здійснюють правосуддя в Україні. І ми будемо це робити настільки швидко, з урахуванням процедур, наскільки це можливо, — зазначив Гончарук.

Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроект № 1008 «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування». Закон передбачає перезавантаження роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя і зменшує вдвічі кількість суддів Верховного суду.

Згодом судову реформу від Зеленського розкритикували в Європі. Тимчасово повірена у справах представництва ЄС в Україні Анніка Вайдеманн заявила, що цей проект закону містить положення, які не відповідають європейським стандартам. Пленум Верховного суду закликав президента ветувати законопроект № 1008.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

ЦВК завершила повторний підрахунок голосів на дільницях округу № 198

Вчора Центральна виборча комісія почала перерахунок голосів на дільницях одномандатного виборчого округу № 198. Він був завершений тільки сьогодні, після чого члени ЦВК підписали відповідні протоколи

Новини України
16:54