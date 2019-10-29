Загибель Кутового: експерти назвали причини аварії вертольота. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n128721-zagybel-kutovogo-eksperty-nazvaly-prychyny-avariyi-vertolota.html

Ракурс

Аварія вертольота з Тарасом Кутовим, колишнім міністром аграрної політики і продовольства, сталася через погані погодні умови і відсутність у загиблого достатнього досвіду з управління повітряним судном.

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Як розповів журналістам директор Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України Олег Бабенко, зараз трагедію розслідує спеціальна комісія. Під час брифінгу Бабенко зазначив, що розслідування буде складним, передає УНІАН.

Там все згоріло. Чорні ящики на цьому типі вертольотів не встановлюються. Але вже зрозуміло, що Кутовий розбився на вертольоті через погані погодні умови і відсутність достатньо досвіду з управління повітряним судном, — заявив він.

За попередньою версією, пілот втратив просторове положення вертольота через сильний туман і врізався в землю. Слідство також встановило, що Кутовий мав всього 50 годин досвіду управління вертольотом.

Раніше він повинен був би літати з інструктором не менше 150 годин. А тут ясно, що пілот не був підготовлений до польоту в таких метеоумовах. Він вилетів в нормальну погоду, але потрапив в туман і летів, а міг би повернутися або приземлитися і чекати погоди. Він переоцінив свої можливості, — сказав Бабенко.

Нагадаємо, що Тарас Кутовий народився 25 лютого 1976 року. Він був нардепом VII і VIII скликань, працював в уряді Володимира Гройсмана у 2016—2018 роках. Вертоліт, яким він керував, розбився 21 жовтня близько 16.00.