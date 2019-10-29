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Гибель Кутового: эксперты назвали причины крушения вертолета. Фото: Цензор

Гибель Кутового: эксперты назвали причины крушения вертолета

29 окт 2019, 14:15
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Крушение вертолета с Тарасом Кутовым, бывшим министром аграрной политики и продовольствия, произошло из-за плохих погодных условий и отсутствия у погибшего достаточного опыта по управлению воздушным судном.

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Как рассказал журналистам директор Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олег Бабенко, сейчас трагедию расследует специальная комиссия. Во время брифинга Бабенко отметил, что расследование будет сложным, передает УНИАН.

Там все сгорело. Черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются. Но уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном, — заявил он.

По предварительной версии, пилот потерял пространственное положение вертолета из-за сильного тумана и врезался в землю. Следствие также установило, что Кутовой имел всего 50 часов опыта управления вертолетом.

Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов. А тут ясно, что пилот не был подготовлен к полету в таких метеоусловиях. Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности, — сказал Бабенко.

Напомним, что Тарас Кутовой родился 25 февраля 1976 года. Он был нардепом VII и VIII созывов, работал в правительстве Владимира Гройсмана в 2016—2018 годах. Вертолет, которым он управлял, разбился 21 октября около 16.00.


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