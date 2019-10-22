Новости Украины

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Появились новые подробности гибели экс-министра под Полтавой. Фото: ГСЧС

Появились новые подробности гибели экс-министра Кутового под Полтавой (ФОТО)

22 окт 2019, 12:27
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Гибель Тараса Кутового, бывшего министра аграрной политики Украины, официально прокомментировали в полиции. Экс-чиновник погиб в результате крушения вертолета в селе Тарасенкове Полтавской области 21 октября.

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По уточненным данным, вертолет разбился на приусадебном участке частного домохозяйства. Никто из местных жителей при падении воздушного судна не пострадал, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Сам Кутовой от полученных травм скончался на месте трагедии. Его тело передали в Лубенское бюро судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что труп частично обгорел. Как рассказали полицейским очевидцы авиакатастрофы, часть головы пилота была счесана.

Появились новые подробности гибели экс-министра под Полтавой. Фото: Нацполиция

Информацию о происшествии внесли единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские останутся на месте происшествия до приезда комиссии Национального бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Напомним, что Тарас Кутовой родился 25 февраля 1976 года. Он был нардепом VII и VIII созывов, работал в правительстве Владимира Гройсмана в 2016—2018 годах. Вертолет, которым он управлял, разбился вчера около 16.00.

Источник: Ракурс


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