Новини України

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З'явилися нові подробиці загибелі екс-міністра під Полтавою. Фото: ДСНС

З’явилися нові подробиці загибелі екс-міністра Кутового під Полтавою (ФОТО)

22 жов 2019, 12:27
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Загибель Тараса Кутового, колишнього міністра аграрної політики України, офіційно прокоментували в поліції. Екс-чиновник загинув в результаті аварії вертольота в селі Тарасенкове Полтавської області 21 жовтня.

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За уточненими даними, вертоліт розбився на присадибній ділянці приватного домогосподарства. Ніхто з місцевих жителів при падінні повітряного судна не постраждав, повідомили в прес-службі Національної поліції.

Сам Кутовий від отриманих травм помер на місці трагедії. Його тіло передали в Лубенське бюро судово-медичної експертизи. Зазначається, що труп частково обгорів. Як розповіли поліцейським очевидці авіакатастрофи, частина голови пілота була счесана.

З'явилися нові подробиці загибелі екс-міністра під Полтавою. Фото: Нацполиция

Інформацію про подію внесли єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Поліцейські залишаться на місці події до приїзду комісії Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

Нагадаємо, що Тарас Кутовий народився 25 лютого 1976 року. Він був нардепом VII і VIII скликань, працював в уряді Володимира Гройсмана у 2016—2018 роках. Вертоліт, яким він керував, розбився вчора близько 16.00.

Джерело: Ракурс


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