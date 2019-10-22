Бюджет здравоохранения. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n128385-vpervye-budjet-zdravoohraneniya-pozvolit-spasti-vseh-tyajelobolnyh-pacientov-nardep.html

Ракурс

В прошлую пятницу Верховная Рада проголосовала в первом чтении поправки в бюджет Украины на 2020 год. К сожалению, на бюджет здравоохранения достаточной суммы не нашлось — и даже страшно представить, чем это чревато. Однако впервые в смету страны заложили финансирование, которого хватит для спасения всех тяжелобольных пациентов.

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Как пишет в своем блоге на «Ракурсе» Валерий Дубиль, народный депутат Украины от ВО «Батькивщина», первый заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам технического регулирования и стандартизации в сфере здравоохранения Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, правку об увеличении финансирования программы лечения за границей он подал на одном из предыдущих заседаний комитетов. Теперь сумму увеличат на 450 млн грн (с 689,95 до 1140,56 млн грн), и за нее можно будет пролечить дополнительно 205 пациентов, которым до сих пор не могут помочь в Украине. Всего — 520 пациентов в год, эта цифра более чем вдвое превышает показатель 2018 года.

«Это — вынужденный шаг, который никак не развивает украинскую трансплантологию, но помогает это делать другим странам. На кону — жизни людей, другого выхода сейчас нет, а мог бы быть. И тяжелобольных можно было уже лечить в Украине, если бы не равнодушие бывшего руководства Минздрава», — прокомментировал бюджет здравоохранения народный депутат.

По его словам, большинству тех, кто едет лечиться за границу, нужна трансплантация — ее в Украине полномасштабно до сих пор не проводят из-за некомпетентности предыдущих чиновников Минздрава, которые остановили трансплантологию. «Надеюсь, новая команда Минздрава продолжит работать вместе с парламентским комитетом. Тогда у нас будет возможность совместными усилиями разблокировать проведение трансплантации в нашей стране. А до тех пор мы должны пойти на вынужденный шаг — обеспечить необходимый уровень финансирования для оплаты лечения в зарубежных клиниках», — пишет Дубиль.