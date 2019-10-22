Бюджет охорони здоров'я. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n128385-vpershe-budjet-ohorony-zdorov-ya-dozvolyt-vryatuvaty-vsih-vajkohvoryh-paciientiv-nardep.html

Ракурс

Минулої п’ятниці Верховна Рада проголосувала в першому читанні правки у бюджет України на 2020 рік. На жаль, на бюджет охорони здоров’я достатньої суми не знайшлося — і навіть страшно уявити, чим це загрожує. Проте вперше у кошторис країни заклали фінансування, якого вистачить для порятунку всіх важкохворих пацієнтів.

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Як пише у своєму блозі на «Ракурсі» Валерій Дубіль, народний депутат України від ВО «Батьківщина», перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань технічного регулювання та стандартизації у сфері охорони здоров’я Комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, правку про збільшення фінансування програми лікування за кордоном він подав на одному з попередніх засідань комітетів. Тепер суму збільшать на 450 млн грн (з 689,95 до 1140,56 млн грн), і за неї можна буде пролікувати додатково 205 пацієнтів, яким досі не можуть допомогти в Україні. Загалом — 520 пацієнтів за рік, ця цифра більш як удвічі перевищує показник 2018 року.

«Це — вимушений крок, який ніяк не розвиває українську трансплантологію, але допомагає це робити іншим країнам. На кону — життя людей, іншого виходу поки немає, а міг би бути. І важкохворих можна було вже лікувати в Україні, якби не байдужість колишнього керівництва МОЗ», — прокоментував бюджет охорони здоров’я народний депутат.

За його словами, більшості тих, хто їде лікуватися за кордон, потрібна трансплантація — її в Україні повномасштабно досі не проводять через некомпетентність попередніх чиновників МОЗ, які зупинили трансплантологію. «Маю надію, нова команда МОЗ продовжить працювати разом з парламентським комітетом. Тоді у нас буде можливість спільними зусиллями розблокувати проведення трансплантації в нашій країні. А доти ми повинні піти на вимушений крок — забезпечити необхідний рівень фінансування для оплати лікування в закордонних клініках», — пише Дубіль.