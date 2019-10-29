Компанії оточення Богдана і Вавриша забудовують «рекреаційну» землю МВС, фото: argumentua.com

https://racurs.ua/ua/n128716-kompaniyi-z-otochennya-bogdana-i-vavrysha-zabudovuut-rekreaciynu-zemlu-mvs-zmi.html

Ракурс

Рекреаційна земля Національної академії внутрішніх справ України у Києві може незаконно забудовуватися компаніями оточення керівника президентського офісу Андрія Богдана та його друга-забудовника Андрія Вавриша.

Loading...

За даними журналістів, зводять житловий комплекс на майже 30 га територій, що перебуває у підпорядкуванні вишу. Про це йдеться в розслідуванні програми «Наші гроші».

Договір на будівництво було підписано з компанією «Резон» влітку 2017 року. За інформацією журналістів, одним із бенефіціаром «Резону» є фірма «Ельбрус», якою керує Кирил Скурський. Мікроавтобус, записаний на нього, співробітники ЗМІ неодноразово фіксували у супроводі автомобілів Богдана.

Майбутній житловий комплекс дістав назву O2 Residence. Він складатиметься з 12 будинків, магазинів, школи, СПА тощо. Девелопером проекту виступає компанія «Сага Девелопмент» самого Вавриша.

Дві ділянки — 23 та 6 га — були надані у користування академії внутрішніх справ ще у 1997 році. Обидві передавалися для рекреації, а конкретно — для оздоровлення курсантів. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонено. Менша ділянка пройшла процедуру перереєстрації в 2017 році.

Згодом на ділянці, яка раніше надавалася для рекреації, було дозволено будівництво житла для військовослужбовців. В урядовій постанові йдеться про те, що забудова таких земель має чіткий порядок. Академія МВС не може бути замовником будівництва, відтак договір, підписаний із забудовником, має досить сумнівну юридичну силу.

У сюжеті також йдеться, що академія МВС отримала від КМДА відповідний документ у 2015 році. Підготовкою займалася служба містобудівного кадастру, очолювана на той момент Вавришем. Підприємець, як зазначають журналісти, вже тоді міг готувати плацдарм під майбутню забудову для своєї компанії.

Нагадаємо, у жовтні співробітники прокуратури заявили, що вимагають повернути громаді землю в Києві, захоплену соратниками політика Віктора Медведчука. Йдеться про територію на Трухановому острові.