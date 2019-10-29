Компании окружения Богдана и Ваврыша застраивают «рекреационную» землю МВД, фото: argumentua.com

https://racurs.ua/n128716-kompanii-iz-okrujeniya-bogdana-i-vavrisha-zastraivaut-rekreacionnuu-zemlu-mvd-smi.html

Ракурс

Рекреационная земля Национальной академии внутренних дел Украины в Киеве может незаконно застраиваться компаниями окружения руководителя президентского офиса Андрея Богдана и его друга-застройщика Андрея Ваврыша.

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По данным журналистов, возводят жилой комплекс почти на 30 га территорий, которая принадлежит вузу. Об этом говорится в расследовании программы «Наші гроші».

Договор на строительство подписан с компанией «Резон» летом 2017 года. По информации журналистов, одним из бенефициаром «Резона» является фирма «Эльбрус», которой руководит Кирилл Скурский. Микроавтобус, записанный на него, сотрудники СМИ неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Богдана.

Будущий жилой комплекс получил название O2 Residence. Он будет состоять из 12 домов, магазинов, школы и СПА. Девелопером проекта выступает компания «Сага Девелопмент» самого Ваврыша.

Два участка — 23 и 6 га — были предоставлены в пользование академии еще в 1997 году. Обе передавались для рекреации, а именно — для оздоровления курсантов. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено. Участок в 6 га прошел процедуру перерегистрации в 2017 году.

Затем на участке, который ранее предоставлялся для рекреации, было разрешено строительство жилья для военнослужащих. В правительственном постановлении говорится, что застройка таких земель имеют четкий порядок. Академия МВД не может быть заказчиком строительства, поэтому договор, подписанный с застройщиком, имеет довольно сомнительную юридическую силу.

В сюжете также говорится, что академия МВД получила от КГГА соответствующий документ в 2015 году. Подготовкой занималась служба городского строительного кадастра, возглавляемая на тот момент Ваврышем. Предприниматель, как отмечают журналисты, уже тогда мог готовить плацдарм под будущую застройку для своей компании.

Напомним, в октябре сотрудники прокуратуры заявили, что требуют вернуть общине землю в Киеве, захваченную соратниками политика Виктора Медведчука. Речь идет о территории на Трухановом острове.