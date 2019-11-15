Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Гончарук прогнозує зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію», фото: Українська Правда

Гончарук прогнозує зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію»

15 лис 2019, 13:07
999

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, анонсував зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію».

Loading...

За його словами, менеджмент «займається своїми кишенями». Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу «1 + 1».

Працівники підприємства регулярно скаржаться. Керівництво, на думку Гончарука, зловживає своїм становищем в компанії. Він звинуватив їх у корупції.

Вона там зовсім дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно, — заявив Гончарук.

Залишати ситуацію без змін глава уряду не має наміру. Він назвав компанію дуже неефективною і збитковою. Технічні проблеми в «Укрзалізниці» фіксуються регулярно. За словами прем'єра, майже щодня горять локомотиви, а цілі вагони знаходяться в ручному управлінні.

Це точно треба припинити, — додав глава уряду.

Раніше Гончарук заявив, що довіру до судової системи поверне перезавантаження суддів. Судова реформа, на його думку, повинна передбачати перезавантаження людей, які здійснюють правосуддя в Україні.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше