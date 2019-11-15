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Гончарук прогнозує зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію», фото: Українська Правда
Гончарук прогнозує зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію»https://racurs.ua/ua/n129480-premier-goncharuk-prognozuie-zminu-kerivnyctva-ukrzaliznyci-cherez-dyku-korupciu.htmlРакурс
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, анонсував зміну керівництва «Укрзалізниці» через «дику корупцію».
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За його словами, менеджмент «займається своїми кишенями». Про це чиновник заявив в ефірі телеканалу «1 + 1».
Працівники підприємства регулярно скаржаться. Керівництво, на думку Гончарука, зловживає своїм становищем в компанії. Він звинуватив їх у корупції.
Вона там зовсім дика, крадуть майже на всьому. Кінця і краю цьому не видно, — заявив Гончарук.
Залишати ситуацію без змін глава уряду не має наміру. Він назвав компанію дуже неефективною і збитковою. Технічні проблеми в «Укрзалізниці» фіксуються регулярно. За словами прем'єра, майже щодня горять локомотиви, а цілі вагони знаходяться в ручному управлінні.
Це точно треба припинити, — додав глава уряду.
Раніше Гончарук заявив, що довіру до судової системи поверне перезавантаження суддів. Судова реформа, на його думку, повинна передбачати перезавантаження людей, які здійснюють правосуддя в Україні.
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