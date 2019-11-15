Скандал в Раде: Скороход исключили из состава «Слуги народа»

Анна Скороход, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129466-skandal-v-rade-skorohod-iskluchili-iz-sostava-slugi-naroda.html

Ракурс

Народного депутата Анну Скороход исключили из состава парламентской фракции «Слуга народа».

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Также из фракции исключен Антон Поляков.

Слуг стало меньше. Скороход и Полякова исключили из фракции Слуг, — отметил Гончаренко.

Оба исключенные из фракции депутаты являются мажоритарщиками.

Стоит добавить, что сегодняшнее заседание Рады началось с опозданием на 20 минут. Народный депутат из «евросолидарности» Ирина Геращенко заявила, что это произошло из-за опоздания на заседание депутатов из «Слуги народа».

Скороход вчера в сессионном зале обвинила власть в осуществлении на нее давления, причиной которого, по мнению депутата, являются ее голосования, которые не совпадают с позицией фракции. По словам депутата, именно это стало причиной задержания вчера ее гражданского мужа Алексея Алякина.

По информации СМИ, Скороход заявила, что вместо нее и Полякова в состав фракции могут включить двух внефракционных депутатов. Кто это, пока не известно.

Напомним, мера пресечения Алякину будет избирать Печерский райсуд Киева.