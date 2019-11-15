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В ПАСЕ проголосовали за усложнение введения санкций против национальных делегаций, фото: Википедия

В ПАСЕ проголосовали за усложнение введения санкций против национальных делегаций

15 ноя 2019, 10:30
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) намерена усложнить введение санкций против стран-членов.

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Комитет организации проголосовал за подготовку резолюции. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Документ направлен на изменение принципа голосования относительно введения санкций против стран-членов. В организации считают, что это гармонизирует деятельности органов Совета Европы. В января 2020 года резолюцию запланировано вынести на рассмотрение депутатов ПАСЕ.

Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года. РФ и ее представителей исключили из всех руководящих органов. Это решение российская сторона назвала неприемлемым. С июня 2017 Россия перестала платить взносы в Совет Европы. В июне 2019 году в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ. В знак протеста делегации Украины, Эстонии, Польши, Литвы, Грузии, Латвии и Словакии выступили против такого решения.

Ранее в ПАСЕ обвинили члена российской делегации Леонида Слуцкого в обнародовании секретной информации. Он передал журналистам содержание закрытого заседания Мониторингового комитета ПАСЕ.


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