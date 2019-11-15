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Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента
Рада сегодня рассмотрит защиту прав работодателей, льготы добровольцам и противодействие рейдерству (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n129464-rada-segodnya-rassmotrit-zaschitu-prav-rabotodateley-lgoty-dobrovolcam-i-protivodeystvie.htmlРакурс
Верховная Рада на своем сегодняшнем заседании рассмотрит несколько важных законопроектов.
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Так, согласно повестке дня, во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта № 1233 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, призванных устранить нормы, которые нарушают права и интересы украинских работодателей.
В пояснительной записке законопроекта его авторы отмечают, что законом № 1774 от 6 декабря 2016 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» были введены, по их мнению, необоснованно высокие штрафные санкции за нарушение норм законодательства о труде, что привело к волне прекращения предпринимательской деятельности.
Поэтому этот законопроект предлагает уменьшить размер штрафов.
В существующих экономических условиях применение таких высоких штрафных санкций к представителям малого и среднего бизнеса означает автоматическое банкротство и закрытие бизнеса, — отмечают авторы законопроекта.
Также Рада планирует рассмотреть законопроект № 0858 о внесении изменений в законодательство по противодействию рейдерству в аграрном секторе экономики.
В последние годы рейдерский захват земель и имущества сельскохозяйственных предприятий приобрел угрожающий для экономики страны характер, — подчеркивается в пояснительной записке законопроекта.
Кроме того, во втором чтении Рада рассмотрит законопроект № 2045−1, призванный урегулировать правовой статус и установить социальные гарантии для всех участников добровольческих вооруженных формирований, участвовавших в борьбе с российской агрессией на востоке Украины.
Напомним, Верховная Рада вчера приняла в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.
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