Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129464-rada-segodnya-rassmotrit-zaschitu-prav-rabotodateley-lgoty-dobrovolcam-i-protivodeystvie.html

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Верховная Рада на своем сегодняшнем заседании рассмотрит несколько важных законопроектов.

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Так, согласно повестке дня, во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта № 1233 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, призванных устранить нормы, которые нарушают права и интересы украинских работодателей.

В пояснительной записке законопроекта его авторы отмечают, что законом № 1774 от 6 декабря 2016 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» были введены, по их мнению, необоснованно высокие штрафные санкции за нарушение норм законодательства о труде, что привело к волне прекращения предпринимательской деятельности.

Поэтому этот законопроект предлагает уменьшить размер штрафов.

В существующих экономических условиях применение таких высоких штрафных санкций к представителям малого и среднего бизнеса означает автоматическое банкротство и закрытие бизнеса, — отмечают авторы законопроекта.

Также Рада планирует рассмотреть законопроект № 0858 о внесении изменений в законодательство по противодействию рейдерству в аграрном секторе экономики.

В последние годы рейдерский захват земель и имущества сельскохозяйственных предприятий приобрел угрожающий для экономики страны характер, — подчеркивается в пояснительной записке законопроекта.

Кроме того, во втором чтении Рада рассмотрит законопроект № 2045−1, призванный урегулировать правовой статус и установить социальные гарантии для всех участников добровольческих вооруженных формирований, участвовавших в борьбе с российской агрессией на востоке Украины.

Напомним, Верховная Рада вчера приняла в целом проект закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год.