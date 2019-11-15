Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

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Верховна Рада на своєму сьогоднішньому засіданні розгляне кілька важливих законопроектів.

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Так, згідно з порядком денним, у другому читанні запланований розгляд законопроекту № 1233 щодо внесення змін до Кодексу законів про працю, покликаних усунути норми, які порушують права та інтереси українських роботодавців.

У пояснювальній записці законопроекту його автори зазначають, що законом № 1774 від 6 грудня 2016 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» були запроваджені, на їхню думку, необґрунтовано високі штрафні санкції за порушення норм законодавства про працю, що призвело до хвилі припинення підприємницької діяльності.

Тож цей законопроект пропонує зменшити розмір штрафів.

В існуючих економічних умовах застосування таких високих штрафних санкцій до представників малого та середнього бізнесу означає автоматичне банкрутство та закриття бізнесу, — наголошують автори законопроекту.

Також Рада планує розглянути законопроект № 0858 про внесення змін до законодавства щодо протидії рейдерству в аграрному секторі економіки.

Протягом останніх років рейдерське захоплення земель та майна сільськогосподарських підприємств набуло загрозливого для економіки країни характеру, — наголошується в пояснювальній записці законопроекту.

Крім того, в другому читанні Рада розглядатиме законопроект № 2045−1, покликаний врегулювати правовий статус та встановити соціальні гарантії для всіх учасників добровольчих збройних формувань, котрі брали участь у боротьбі з російською агресією на сході України.

Нагадаємо, Верховна Рада вчора ухвалила в цілому проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік.