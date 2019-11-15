Олег Сенцов отримав премію Магнітського, фото: Bill Browder

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Ракурс

Олег Сенцов, звільнений під час обміну полоненими між Києвом та Москвою у вересні український політв’язень, отримав премію в області журналістських розслідувань і захисту прав людини імені Сергія Магнітського.

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Вручення премії відбулося в Лондоні, повідомляє видання «Голос Америки».

Премію Сенцову вручила дочка покійного американського сенатора Джона Маккейна Меган Маккейн. Сенатора також нагородили цією премією — посмертно в минулому році.

Цю премію Сенцову присудили ще в листопаді минулого року, проте тоді він її отримати не міг, оскільки в той час перебував за ґратами в заполярній російській колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Тюменської області РФ).

Серед інших цьогорічних лауреатів премії Магнітського — опозиційний саудівський журналіст Джамал Хашоггі, вбитий у минулому році в приміщенні саудівського консульства в Стамбулі (Туреччина), куди він зайшов, щоб владнати питання з документами, необхідними для оформлення майбутнього шлюбу. Премію вручили його нареченій Хатідже Дженгіз.

Премія імені Магнітського вручається з 2015 року. Її засновником є Вільям Браудер, голова інвестиційного фонду Hermitage Capital Management, в якому працював Сергій Магнітський.

Магнітський — російський бухгалтер та аудитор, котрий заявляв про існування в Росії організованих силовиками та чиновниками масштабних схем розкрадань бюджетних коштів. У 2008 році Магнітського затримали за звинуваченнями в пособництві в ухиленні від сплати податків, при цьому у слідстві проти нього брали участь особи, які до цього були ним звинувачені.

16 листопада 2009 року Магнітський помер у лікарні СІЗО «Матроська тиша». Правозахисники вважають, що його могли свідомо довести до смерті.

Нагадаємо, у жовтні Сенцов заявляв про намір зайнятися правозахисною діяльністю.