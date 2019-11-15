Учені знайшли новий метод діагностики безпліддя у чоловіків

https://racurs.ua/ua/n129462-ucheni-znayshly-biomarker-yakyy-dozvolyt-vyyavlyaty-bezpliddya-u-cholovikiv.html

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У безплідних чоловіків є характерні епігенетичні молекули або біомаркери, пов’язані з ДНК їхньої сперми, які не присутні у фертильних чоловіків.

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Це відкриття, зроблене міжнародною командою дослідників з Університету штату Вашингтон (США), може надати лікарям надійний метод перевірки чоловіків на безпліддя і з’ясувати, які варіанти лікування будуть найбільш підходящими для їхніх пацієнтів, повідомляє видання ErekAlert.

Вчені також визначили ще один біомаркер у безплідних пацієнтів, за яким можна визначити, чи допоможе пацієнтові гормональна терапія.

Це, в свою чергу, може врятувати пари, в яких чоловік не в змозі мати дітей природним шляхом, оскільки зазвичай потрібен тривалий період часу, перш ніж лікар порекомендує їм звернутися до фахівця з репродукції за медичною допомогою.

На сьогодні основним методом діагностики чоловічого безпліддя є оцінка кількості і рухливості сперми, яка має обмежену ефективність.

Чоловіче безпліддя зростає в усьому світі, — наголошують дослідники. — Діагностика, яка говорить вам, що ваш пацієнт-чоловік безплідний, і ось варіанти лікування, які будуть працювати щодо нього, була б дуже корисною.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що випромінювання смартфонів може призводити до безпліддя.