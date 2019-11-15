Путін: зустрічі з Зеленським до «нормандського формату» не буде

Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n129461-putin-zustrichi-z-zelenskym-do-normandskogo-formatu-ne-bude.html

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Зустрічі тет-а-тет президентів України та Росії до проведення зустрічі в «нормандському форматі» не буде.

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Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час прес-конференції після саміту BRICS у Бразилії, повідомляє видання «Українська правда».

Якщо вже будемо зустрічатися, так чого ж нам метушитися і бігати тут на непідготовлені зустрічі. Я думаю, в цьому ніхто не зацікавлений, — заявив Путін.

Так він прокоментував нещодавно озвучену колишнім президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим пропозицію провести в цій країні зустріч Путіна та Зеленського. Назарбаєв заявляв, що вже отримав від Зеленського згоду на проведення цієї зустрічі.

За словами Путіна, на зустріч потрібно «вийти з якимось результатом».

Він також зазначив, що підтримує «повний контакт» із Зеленським через телефонні розмови.

Окрім нормандського формату, механізму немає, і нічого іншого не передбачається, — наголосив Путін.

Вперше лідери країн «нормандської четвірки» зустрілися 6 червня 2014 року у місті Бенувілі, розташованому у французькому регіоні Нормандія. Востаннє «нормандська зустріч» відбувалася в Берліні 19 жовтня 2016 року.

BRICS — це група найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що зустріч у «нормандському форматі» може відбутися наприкінці цього місяця, 24 або 26 листопада. Також на початку листопада про цю зустріч «протягом наступних тижнів» заявляв очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.