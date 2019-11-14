Головні новини за 14 листопада: ухвалено бюджет, скандал у Раді, початок роботи місії МВФ

Сьогодні Рада підтримала проект закону про Держбюджет, фото: Офіс президента

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Верховна Рада сьогодні ухвалила в цілому проект закону про Державний бюджет України на 2020 рік. За відповідне рішення проголосували 280 народних обранців.

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анна Скороход сьогодні в сесійній залі заявила про тиск з боку влади — затримання її цивільного чоловіка Олексія Алякіна. За словами Скороход, Алякіна затримали через її голосування, котрі не співпадали з позицією фракції. Зокрема, через вчорашній розгляд законопроекту про ринок землі.

У Генпрокуратурі згодом заявили, що Алякін перебував у розшуку ще з 11 листопада.

Обрання запобіжного заходу Алякіну розглядатиме Печерський райсуд Києва у п’ятницю чи в суботу.

Очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сьогодні пообіцяв особисто винести рішення про виключення Скороход із фракції.

Об'єднана слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу малазійського «Боїнга» рейсу MH17, оприлюднила запис нової розмови бойовиків: невідомої особи та «коменданта» окупованої Макіївки.

В Україні сьогодні розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Колишнього директора Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича зареєстровано народним депутатом від партії «Європейська солідарність». У Раду він зайшов замість Ірини Луценко, яка відмовилася від депутатських повноважень у зв’язку зі станом здоров’я.