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Ракурс
Олексій Алякін, фото: соціальні мережі

Скандал у Раді: питання арешту чоловіка депутата Скороход вирішуватиме Печерський райсуд Києва

14 лис 2019, 19:57
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Питання арешту цивільного чоловіка народного депутата зі «Слуги народу» Анни Скороход Олексія Алякіна вирішуватиме Печерський райсуд Києва.

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Відповідне судове засідання відбудеться завтра або в суботу. Про це повідомляють УНН з посиланням на адвоката Алякіна Сергія Тарасюка.

Наразі Алякін перебуває в Печерському управлінні поліції. Його затримали сьогодні вранці біля автомобіля за запитом Інтерполу.

Тарасюк зазначив, що Алякіна раніше вже затримували в Україні за запитом Інтерполу, щодо нього здійснювалася процедура екстрадиційної перевірки.

Ми вважаємо, що законом не передбачено повторної екстрадиційної процедури, — наголосив Тарасюк.

Скороход сьогодні в залі Верховної Ради заявила, що затримання її цивільного чоловіка є тиском з боку влади через її голосування, котрі не співпадали з позицією фракції.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі сьогодні прокоментували заяву Скороход.


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