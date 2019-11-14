Скандал у Раді: питання арешту чоловіка депутата Скороход вирішуватиме Печерський райсуд Києва

Скандал у Раді: питання арешту чоловіка депутата Скороход вирішуватиме Печерський райсуд Києваhttps://racurs.ua/ua/n129454-skandal-u-radi-pytannya-areshtu-deputata-skorohod-vyrishuvatyme-pecherskyy-raysud-kyieva.htmlРакурс
Питання арешту цивільного чоловіка народного депутата зі «Слуги народу» Анни Скороход Олексія Алякіна вирішуватиме Печерський райсуд Києва.
Відповідне судове засідання відбудеться завтра або в суботу. Про це повідомляють УНН з посиланням на адвоката Алякіна Сергія Тарасюка.
Наразі Алякін перебуває в Печерському управлінні поліції. Його затримали сьогодні вранці біля автомобіля за запитом Інтерполу.
Тарасюк зазначив, що Алякіна раніше вже затримували в Україні за запитом Інтерполу, щодо нього здійснювалася процедура екстрадиційної перевірки.
Ми вважаємо, що законом не передбачено повторної екстрадиційної процедури, — наголосив Тарасюк.
Скороход сьогодні в залі Верховної Ради заявила, що затримання її цивільного чоловіка є тиском з боку влади через її голосування, котрі не співпадали з позицією фракції.
Нагадаємо, у Генпрокуратурі сьогодні прокоментували заяву Скороход.