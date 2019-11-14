Супутник Сатурна Енцелад, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n129453-ucheni-poyasnyly-yak-suputnyk-saturna-otrymav-svoyi-tygrovi-smugy.html

Ракурс

Учені запропонували пояснення таємниці крихітного, вкритого кригою супутника Сатурна Енцелада: чому його південний полюс має довгі, схожі на смуги на шерсті тигра, гейзери, котрі викидають воду, і чому таких утворень немає на жодному іншому супутнику Сонячної системи.

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Ці смуги сфотографував космічний апарат «Кассіні» в 2005 році. Вони мають довжину 130 км і розташовані приблизно за 35 км один від одного, що досить багато для супутника діаметром лише 500 км, повідомляє видання Science з посиланням не результати дослідження учених з Інституту науки Карнегі у Вашингтоні (США).

Довгий час астрономи не мали пояснення причини їхнього виникнення та чому їх бачили лише на одному полюсі.

На думку учених, коли Енцелад рухається по орбіті довкола Сатурна, він відчуває вплив гравітаційних приливних сил, які його стискають і нагрівають. Дані «Кассіні» вже показали, що під зовнішньою льодовою оболонкою, яка найтонша на північному та південному полюсах, розташований рідкий водний океан.

Учені вважають, що коли супутник у подальшому охолоджувався, а частина океанічної води замерзала, новий лід створював напруження на поверхні, яке згодом проривалося, створюючи розломи на поверхні.

Це так, як труби замерзають у холодний день, — зазначають учені.

Тонкий полярний лід був найімовірнішим місцем для утворення тріщини, хоча, мабуть, це випадковість, що перша «тигрова смуга» виникла саме на південному полюсі.

Однак поява розлому частково знімає напругу в льоді, запобігаючи появі подібних розломів на протилежному полюсі Енцелада.

Перша тріщина, що тягнеться крізь лід до океану, дозволила гейзеру розпорошити сніг на два його боки. Вага цього зайвого матеріалу призвела до появи більшої напруги. Учені підрахували, що ці сили повинні були проламати додаткові розломи з обох боків, приблизно за 35 км від початкового.

Такі «тигрові смуги» були зафіксовані лише на Енцеладі. Ймовірно, причиною цього є його невеликий розмір і, відповідно, низька сила тяжіння, завдяки чому розломи можуть пробиватися через його зовнішню оболонку і зберігатися. На більш масивному супутнику вага більш важкого льоду, як правило, стискає тріщини.

Нагадаємо, на Енцеладі нещодавно знайшли «паливо» для мікробів.