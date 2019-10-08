Планета Сатурн вийшла не перше місце за кількістю відомих супутників, фото: MaxPixel

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Сатурн, шоста планета Сонячної системи, став лідером за кількістю відомих на сьогодні супутників.

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Вчора Міжнародний центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу оголосив про відкриття ще 20 супутників Сатурна. Тепер їх у цієї планети 82, повідомляє прес-служба Інституту Карнегі (США).

Таким чином, за цим показником Сатурн обійшов Юпітер, у котрого наразі відкритих супутників «лише» 79.

Кожен із нововідкритих супутників має діаметр приблизно 5 км. 17 з них обертаються довкола планети в напрямку, протилежному її обертанню навколо своєї осі (ретроградні супутники), ще троє - у напрямку, що співпадає з напрямком обертання планети (проградні супутники).

На думку учених, частина ретроградних супутників може бути фрагментами більшого супутника, котрий колись розпався на частини.

Орбіти нововідкритих супутників розташовані досить далеко від Сатурна. Два нововідкриті проградні супутники розташовані ближче до планети і їм потрібно близько двох років для одного оберту довкола Сатурна. Більш віддаленим ретроградним супутникам і одному проградному для цього потрібно понад три роки.

Учені оголосили конкурс з обрання імен для нововідкритих супутників Сатурна. Він триватиме до 6 грудня, з умовами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно на супутнику Сатурна Енцеладі учені знайшли «паливо» для мікробів.