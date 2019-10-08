Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Планета Сатурн вийшла не перше місце за кількістю відомих супутників, фото: MaxPixel

Серед планет Сонячної системи змінився лідер за кількістю супутників (ВІДЕО, ІНФОГРАФІКА)

8 жов 2019, 08:00
999

Сатурн, шоста планета Сонячної системи, став лідером за кількістю відомих на сьогодні супутників.

Loading...

Вчора Міжнародний центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу оголосив про відкриття ще 20 супутників Сатурна. Тепер їх у цієї планети 82, повідомляє прес-служба Інституту Карнегі (США).

Таким чином, за цим показником Сатурн обійшов Юпітер, у котрого наразі відкритих супутників «лише» 79.

Кожен із нововідкритих супутників має діаметр приблизно 5 км. 17 з них обертаються довкола планети в напрямку, протилежному її обертанню навколо своєї осі (ретроградні супутники), ще троє - у напрямку, що співпадає з напрямком обертання планети (проградні супутники).

Орбіта 20 нововідкритих супутників Сатурна, інфографіка: Інститут Карнегі

На думку учених, частина ретроградних супутників може бути фрагментами більшого супутника, котрий колись розпався на частини.

Орбіти нововідкритих супутників розташовані досить далеко від Сатурна. Два нововідкриті проградні супутники розташовані ближче до планети і їм потрібно близько двох років для одного оберту довкола Сатурна. Більш віддаленим ретроградним супутникам і одному проградному для цього потрібно понад три роки.

Учені оголосили конкурс з обрання імен для нововідкритих супутників Сатурна. Він триватиме до 6 грудня, з умовами можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно на супутнику Сатурна Енцеладі учені знайшли «паливо» для мікробів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Суд зобов’язав Трампа передати прокуратурі податкові декларації за вісім років

Суд зобов’язав Дональда Трампа передати прокуратурі податкові декларації за вісім років та інші фінансові документи, відкинувши аргументи його адвокатів, які стверджували, що щодо чинного президента не може здійснюватися кримінальне розслідування

Світові новини
08:21

Кличко vs Гончарук: Окружний адмінcуд Києва призначив дату засідання

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження і призначив на 31 жовтня підготовче засідання у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Новини України
17:31   7 жов
Новини партнерів
Загрузка...