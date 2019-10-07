Конгрес вимагає від Білого дому документи щодо військової допомоги Україні. Фото:

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Представники трьох комітетів Палати представників Сполучених Штатів Америки вимагають від Пентагона та Білого дому документи, пов’язані з фінансовою військовою допомогою Україні.

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Відповідні листи надійшли до глави Пентагону США Марка Еспера й до в. о. директора Адміністративно-бюджетного управління Білого дому Рассела Воуга. Їх підписали представники Демократичної партії — голова комітету Палати представників з розвідки Адам Шифф, голова комітету у закордонних справах Еліот Енгел та комітету з нагляду Елайджа Каммінгс. Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому на веб-сторінці Розвідувального комітету Палати представників.

У Конгресі хочуть вивчити послідовність подій та причини, що змусили президента США Дональда Трампа затримати вкрай необхідну військову допомогу Україні, яка була схвалена Конгресом для протидії агресії Російської Федерації. Демократи вимагають надати ці документи до 15 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал, який став приводом для початку процедури імпічменту американського лідера. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск. Трамп під час дзвінка декілька разів нагадував Зеленському про розслідування діяльності в Україні сина Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Раніше повідомлялося, що у справі про імпічмент Трампа з’явився новий свідок, який повідомив генеральному інспектору розвідувального товариства Сполучених Штатів Майлу Аткінсону, що володіє інформацією про розмови низки чиновників Білого дому.