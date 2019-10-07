Конгресс требует от Белого дома документы по военной помощи Украине. Фото:

https://racurs.ua/n127780-kongress-trebuet-ot-belogo-doma-dokumenty-po-voennoy-pomoschi-ukraine.html

Ракурс

Представители трех комитетов Палаты представителей Соединенных Штатов Америки требуют от Пентагона и Белого дома документы, связанные с финансовой и военной помощью Украине.

Loading...

Соответствующие письма поступили к главе Пентагона США Марка Эсперу и к и. о. директора Административно-бюджетного управления Белого дома Расселу Воугу. Их подписали представители Демократической партии — председатель комитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, глава комитета по иностранным делам Элиот Энгел и комитета по надзору Элайджа Каммингс. Об этом говорится в официальном сообщении, обнародованном на веб-странице Разведывательного комитета Палаты представителей.

В Конгрессе хотят изучить последовательность событий и причины, что заставили президента США Дональда Трампа задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом для противодействия агрессии Российской Федерации. Демократы требуют предоставить эти документы до 15 октября 2019 года.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал, который стал поводом для начала процедуры импичмента американского лидера. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление. Трамп во время звонка несколько раз напоминал Зеленскому о расследовании деятельности в Украине сына Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что в деле об импичменте Трампа появился новый свидетель, который сообщил генеральному инспектору разведывательного сообщества Соединенных Штатов Майлу Аткинсону, что владеет информацией о разговоры ряда чиновников Белого дома.