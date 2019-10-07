Разведение войск сегодня не произошло. Фото: flickr.com

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Разведение войск в Петровском и Золотом, которое было назначено на 7 октября, отложили из-за обстрелов. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что разведение войск начинается на седьмой день тишины на конкретном участке линии соприкосновения. Поскольку боевики несколько дней назад обстреляли Золотое, то разведение отсрочили. Дипломат выразил надежду, что разведение войск и средстве начнется уже через неделю.

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Тем временем жители поселка Золотое-4 призвали президента Владимира Зеленского не отводить военные подразделения из этого населенного пункта. Местные жители считают, что отвод сил ООС приведет к превращению местности в «серую зону» и уверяют, что украинская армия — гарантия безопасности их жизни.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 738, который поручил Кабинету министров упростить процедуру перехода граждан через линию разграничения на Донбассе. Правительство обязано отремонтировать ряд дорог, урегулировать вопрос функционирования КПВВ. Военнослужащим ВСУ приказано круглосуточно охранять и освещать места хранения строительных материалов и привлекать к ремонту инженерную технику.

Граждане США Уильям Кейлін, Грегг Семенсі и представитель Великобритании Питер Рэдклифф получили нобелевскую премию по медицине и физиологии 2019 года. Эти ученые установили, что клетки в экстремальных условиях вырабатывают гормоны, которые вызывают возникновение красных кровяных телец. Также ученые обнаружили белок HIF-1, который активируется только во время гипоксии (нехватки воздуха).

Сегодня Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату от «Народного фронта» Сергею Пашинскому. Экс-нардепа арестовали до 4 декабря, внесение залога суд не предусмотрел. Пашинский был участником конфликта со стрельбой, который произошел в конце декабря 2016 года на Киевщине. Тогда действующий нардеп выстрелил в ногу гражданину Вячеславу Химикусу, за это правонарушение ему грозит до восьми лет заключения.

Национальная полиция сообщила о четыре версии причины падения транспортного самолета АН-12, который 4 октября потерпел катастрофу близ аэропорта «Львов». Среди этих версий отсутствуют предположения о нехватке топлива или перегрузки самолета. Сейчас следователи рассматривают следующие версии: ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета, неблагоприятные метеоусловия.