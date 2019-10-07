Розведення військ сьогодні не відбулося. Фото: flickr.com

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Ракурс

Розведення військ у Петровському та Золотому, яке було призначено на 7 жовтня, відклали через обстріли. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, що розведення військ починається на сьомий день тиші на конкретній ділянці лінії зіткнення. Оскільки бойовики кілька днів тому обстріляли Золоте, то розведення відтермінували. Дипломат висловив сподівання, що розведення військ та засобі розпочнеться вже за тиждень.

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Тим часом жителі селища Золоте-4 закликали президента Володимира Зеленського не відводити військові підрозділи з цього населеного пункту. Місцеві жителі вважають, що відведення сил ООС призведе до перетворення місцевості в «сіру зону» й запевняють, що українська армія — гарантія безпеки їхнього життя.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ № 738, який доручив Кабінету міністрів спростити процедуру переходу громадян через лінію розмежування на Донбасі. Уряд зобов’язаний відремонтувати низку доріг, унормувати питання функціонування КПВВ. Військовослужбовцям ЗСУ наказано цілодобово охороняти та освітлювати місця зберігання будівельних матеріалів та залучати до ремонту інженерну техніку.

Громадяни США Вільям Кейлін, Грегг Семенсі та представник Великої Британії Пітер Редкліфф отримали нобелівську премію з медицини та фізіології 2019 року. Ці науковці встановили, що клітини в екстремальних умовах виробляють гормони, які викликають виникнення червоних кров’яних тілець. Також вчені виявили білок HIF-1, який активується тільки під час гіпоксії (нестачі повітря).

Сьогодні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату від «Народного фронту» Сергію Пашинському. Екс-нардепа арештували до 4 грудня, внесення застави суд не передбачив. Пашинський був учасником конфлікту зі стріляниною, що стався наприкінці грудня 2016 року на Київщині. Тоді діючий нардеп вистрілив у ногу громадянину В’ячеславу Хімікусу, за це правопорушення йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Національна поліція повідомила про чотири версії причини падіння транспортного літака АН-12, який 4 жовтня зазнав катастрофи поблизу аеропорту «Львів». Серед цих версій відсутні припущення про брак пального чи перевантаження літака. Наразі слідчі розглядають наступні версії: помилка пілота, помилка командно-диспетчерського пункту, технічна несправність літака, несприятливі метеоумови.