Дональд Трамп пригрозив Туреччині. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127778-tramp-prygrozyv-ankari-povnistu-zruynuu-ta-znyschu-turecku-ekonomiku.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, пригрозив Туреччині економічними санкціями, якщо турецькі військові вчинятимуть заборонені на думку Вашингтону дії в Сирії, після виведення американських військ.

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Глава Білого дому заявив, що «повністю зруйнує й знищить економіку Туреччини» і додав, що робив це раніше. Також Трамп заявив, що Туреччина та Європа повинні відповідати за захоплених бойовиків терористичної організації «Ісламська держава» та членів їх сімей. Про це Трамп написав на власній сторінці в Twitter.

Якщо Туреччина зробить щось, що я, по своїй великій і неперевершеній мудрості, вважаю неприпустимим, я повністю зруйную і знищу економіку Туреччини (я робив це раніше!), — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 5 жовтня глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія розпочинає бойову операцію в Сирії та стягує війська до сирійського кордону. У Вашингтоні попередили, що Збройні сили США не будуть підтримувати Туреччину та брати участь у її військовій операції на півночі Сирії.

Нагадаємо, 17 травня США скасували торговельні пільги для Туреччини Також американська сторона знизила свої мита на імпорт турецької сталі до 25%.

У 2018 році президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наклав більш високі мита на імпорт турецької сталі і алюмінію, щоб чинити економічний тиск на Туреччину і змусити її звільнити американського пастора, якого затримали за звинуваченням в тероризмі. Його випустили в жовтні минулого року. У відповідь Анкара запровадила мита на товари з США на суму 1,8 млрд дол.