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Ракурс
Дональд Трамп пригрозил Турции. Фото: flickr.com

Трамп пригрозил Анкаре: Полностью разрушу и уничтожу турецкую экономику

7 окт 2019, 21:42
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Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, пригрозил Турции экономическими санкциями, если турецкие военные будут делать запрещенные по мнению Вашингтона действия в Сирии, после вывода американских войск.

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Глава Белого дома заявил, что «полностью разрушит и уничтожит экономику Турции» и добавил, что делал это раньше. Также Трамп заявил, что Турция и Европа должны отвечать за захваченных боевиков террористической организации «Исламское государство» и членов их семей. Об этом Трамп написал на собственной странице в Twitter.

Если Турция сделает то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции (я делал это раньше!), — говорится в сообщении.

Как известно, 5 октября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия начинает боевую операцию в Сирии и стягивает войска к сирийской границе. В Вашингтоне предупредили, что Вооруженные силы США не будут поддерживать Турцию и участвовать в ее военной операции на севере Сирии.

Напомним, 17 мая США отменили торговые льготы для Турции Также американская сторона снизила свои пошлины на импорт турецкой стали до 25%.

В 2018 году президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп наложил более высокие пошлины на импорт турецкой стали и алюминия, чтобы оказать экономическое давление на Турцию и заставить ее освободить американского пастора, которого задержали по обвинению в терроризме. Его выпустили в октябре прошлого года. В ответ Анкара ввела пошлины на товары из США на сумму 1,8 млрд долл.

Источник: Ракурс


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