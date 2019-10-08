Планета Сатурн вышла не первое место по количеству известных спутников, фото: MaxPixel

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Ракурс

Сатурн, шестая планета Солнечной системы, стал лидером по количеству известных на сегодня спутников.

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Вчера Международный центр малых планет Международного астрономического союза объявил об открытии еще 20 спутников Сатурна. Теперь их в этой планеты 82, сообщает пресс-служба Института Карнеги (США).

Таким образом, по этому показателю Сатурн обошел Юпитер, у которого в настоящее время открытых спутников «всего» 79.

Каждый из новооткрытых спутников имеет диаметр около 5 км. 17 из них вращаются вокруг планеты в направлении, противоположном ее вращению вокруг своей оси (ретроградные спутники), еще трое — в направлении, которое совпадает с направлением вращения планеты (проградные спутники).

По мнению ученых, часть ретроградных спутников может быть фрагментами большего спутника, который когда-то распался на части.

Орбиты новооткрытых спутников расположены достаточно далеко от Сатурна. Два новооткрытые проградные спутники расположены ближе к планете и им потребуется около двух лет для одного оборота вокруг Сатурна. Более отдаленным ретроградным спутникам и одному проградному для этого нужно более трех лет.

Ученые объявили конкурс по выбору имен для новооткрытых спутников Сатурна. Он продлится до 6 декабря, с условиями можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, недавно на спутнике Сатурна Энцеладе ученые нашли «топливо» для микробов.