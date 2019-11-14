Спутник Сатурна Энцелад, фото: NASA

https://racurs.ua/n129453-uchenye-obyasnili-kak-sputnik-saturna-poluchil-svoi-tigrovye-polosy-foto.html

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Ученые предложили объяснение тайны крошечного, покрытого льдом спутника Сатурна Энцелада: почему его южный полюс имеет длинные, похожие на полосы на шерсти тигра, гейзеры, которые выбрасывают воду, и почему таких образований нет ни на одном другом спутнике Солнечной системы.

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Эти полосы сфотографировал космический аппарат «Кассини» в 2005 году. Они имеют длину 130 км и расположены примерно в 35 км друг от друга, что достаточно много для спутника диаметром всего 500 км, сообщает издание Science со ссылкой не результаты исследования ученых из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

Долгое время астрономы не имели объяснения причины их возникновения и почему их видели только на одном полюсе.

По мнению ученых, когда Энцелад движется по орбите вокруг Сатурна, он испытывает влияние гравитационных приливных сил, которые его сжимают и нагревают. Данные «Кассини» уже показали, что под внешней ледовой оболочкой, которая наиболее тонкая на северном и южном полюсах, расположен жидкий водный океан.

Ученые считают, что когда спутник в дальнейшем охлаждался, а часть океанической воды замерзала, новый лед создавал напряжение на поверхности, которое впоследствии прорывалось, создавая разломы на поверхности.

Это как трубы замерзают в холодный день, — отмечают ученые.

Тонкий полярный лед был наиболее вероятным местом для образования трещины, хотя, наверное, это случайность, что первая «тигровая полоса» возникла именно на южном полюсе.

Однако появление разлома частично снимает напряжение во льду, предотвращая появление подобных разломов на противоположном полюсе Энцелада.

Первая трещина, которая тянется сквозь лед к океану, позволила гейзеру распылить снег на две его стороны. Вес этого лишнего материала привел к появлению большего напряжения. Ученые подсчитали, что эти силы должны были проломить дополнительные разломы с обеих сторон, примерно в 35 км от исходного.

Такие «тигровые полосы» были зафиксированы только на Энцеладе. Вероятно, причиной этого является его небольшой размер и, соответственно, низкая сила тяжести, благодаря чему разломы могут пробиваться через его внешнюю оболочку и сохраняться. На более массивоном спутнике вес более тяжелого льда, как правило, сжимает трещины.

Напомним, на Энцеладе недавно нашли «топливо» для микробов.