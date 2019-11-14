Алексей Алякин, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129454-skandal-v-rade-vopros-aresta-muja-deputata-skorohod-budet-rassmatrivat-pecherskiy-raysud-kieva.html

Ракурс

Вопрос ареста гражданского мужа народного депутата из «Слуги народа» Анны Скороход Алексея Алякина будет решать Печерский райсуд Киева.

Loading...

Соответствующее судебное заседание состоится завтра или в субботу. Об этом сообщают УНН со ссылкой на адвоката Алякина Сергея Тарасюка.

Сейчас Алякин находится в Печерском управлении полиции. Его задержали сегодня утром возле автомобиля по запросу Интерпола.

Тарасюк отметил, что Алякина ранее уже задерживали в Украине по запросу Интерпола, к нему осуществлялась процедура экстрадиционной проверки.

Мы считаем, что законом не предусмотрено повторной экстрадиционной процедуры, — подчеркнул Тарасюк.

Скороход сегодня в зале Верховной Рады заявила, что задержание ее гражданского мужа является давлением со стороны власти за ее голосования, которые не совпадали с позицией фракции.

Напомним, в Генпрокуратуре сегодня прокомментировали заявление Скороход.