Скандал в Раде: вопрос ареста мужа депутата Скороход будет рассматривать Печерский райсуд Киеваhttps://racurs.ua/n129454-skandal-v-rade-vopros-aresta-muja-deputata-skorohod-budet-rassmatrivat-pecherskiy-raysud-kieva.htmlРакурс
Вопрос ареста гражданского мужа народного депутата из «Слуги народа» Анны Скороход Алексея Алякина будет решать Печерский райсуд Киева.
Соответствующее судебное заседание состоится завтра или в субботу. Об этом сообщают УНН со ссылкой на адвоката Алякина Сергея Тарасюка.
Сейчас Алякин находится в Печерском управлении полиции. Его задержали сегодня утром возле автомобиля по запросу Интерпола.
Тарасюк отметил, что Алякина ранее уже задерживали в Украине по запросу Интерпола, к нему осуществлялась процедура экстрадиционной проверки.
Мы считаем, что законом не предусмотрено повторной экстрадиционной процедуры, — подчеркнул Тарасюк.
Скороход сегодня в зале Верховной Рады заявила, что задержание ее гражданского мужа является давлением со стороны власти за ее голосования, которые не совпадали с позицией фракции.
Напомним, в Генпрокуратуре сегодня прокомментировали заявление Скороход.