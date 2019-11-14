Анна Скороход, фото: Переяслав-Хмельницкий городской совет

https://racurs.ua/n129449-skandal-v-rade-v-genprokurature-prokommentirovali-zayavlenie-skorohod.html

Ракурс

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) прокомментировали сегодняшнее заявление народного депутата из фракции «Слуга народа» Анны Скороход, которая заявила о давлении со стороны властей — задержании гражданского мужа Алексея Алякина. Скороход заявляла, что основанием для задержания Алякина якобы стали ее голосования, которые не совпадали с позицией фракции.

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В ГПУ подтвердили, что задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске, но подчеркнули, что в розыск этого человека объявили еще 11 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос о экстрадиционном аресте решается в судебном порядке, — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что задержанного подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

9 августа 2018 года его уже задерживали в Киевской области и три месяца держали под стражей с целью экстрадиции, однако впоследствии Новозаводский районный cуд Чернигова изменил меру пресечения на домашний арест. 3 января этого года домашний арест был отменен в связи с установлением факта его принадлежности к гражданству Украины.

Однако решение о получении гражданства дважды отменяла миграционная служба в связи с предоставлением задержанным ложных сведений и поддельных документов. Эти решения им оспаривались в суде, пока 7 ноября Шестой апелляционный административный суд не поставил точку в этом деле, отказав в удовлетворении требований истца.

Политолог Тарас Чорновил в своем Фейсбуке отметил, что Алякина связывают с российским олигархом Павлом Фуксом. В 2013 году его обвинили в хищении средств обанкротившегося банка «Пушкино», и он бежал в Украину.

В сентябре 2015 года, после «некоторых сдвигов во влиятельности рашистських олигархов», его объявили в международный розыск, отмечает Чорновил. Вскоре его внесли в базу Интерпола и вынесли решение о заочном аресте.

Срок для принятия решений об экстрадиции Алякина завершился 15 сентября, подчеркивает Чорновил.

Но в то время госпожа Скороход вежливо голосовала по указаниям фракции. Поэтому и к ее мужу вопросов не возникало, — отмечает политолог.

Напомним, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия недавно заявил, что лично примет решение об исключении Скороход из фракции.