Вокалист Scorpions спел в центре Киева с уличным пианистом. Фото: SameSound

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Ракурс

Вокалист Scorpions в музыкальном сопровождении жителя Киева спел Still Loving You посреди улицы.

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Это снял на камеру мэр столицы Виталий Кличко. Позже видео появилось на его странице в Facebook.

Кличко знакомил кумира миллионов, солиста группы Scorpions Клауса Майне со столицей Украины. Во время этой прогулки под аккомпанемент уличного пианиста исполнитель и спел свою песню.

Мэр Киева также рассказал, что музыканту очень понравилась атмосфера столицы, а также то, как воспринимают музыку рок-группы украинские фанаты. Кличко добавил, что Майне пообещал еще вернуться в Украину.

Напомним, группа Scorpions была основана гитаристом Рудольфом Шенкером в 1965 году. Годом позже к нему присоединился Клаус Майне, с которым они были одним из самых успешных дуэтов в истории мировой музыки. В 2010 году Scorpions официально объявил о завершении своей карьеры.

В сентябре столицу Украины посетил американский актер Том Круз. В городе он подбирал локации для своего нового фильма. В частности, спустился на станцию ​​метро «Золотые ворота».