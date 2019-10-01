Том Круз посетил Украину. Фото: flickr.com

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Ракурс

Том Круз, известный киноактер и продюсер из Соединенных Штатов Америки, посетил Киев.

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В понедельник, 30 сентября, представитель Голливуда осмотрел в Киеве локации для своего нового фильма. В частности, спустился на станцию метро «Золотые ворота» в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Так, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать этого вечера. Мы уважаем частную жизнь законопослушных пассажиров, которые оплатили проезд, поэтому извините, но без фото, — говорится в сообщении.

Также актера в метро увидели киевляне. Украинский режиссер Любомир Левицкий на своей страничке опубликовал соответствующую фотографию.

Кроме того, американский актер 30 сентября встретился с главой государства Владимиром Зеленским в Офисе президента. Как сообщили в пресс-службе президента, Круз сообщил Зеленскому, что заинтересовался украинскими локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Отметил, что это стало одним из поводов, чтобы посетить Украину.

Зеленский со своей стороны сообщил, что недавно Верховная Рада приняла закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. По словам президента, документ будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился на 16 форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве с звездами Голливуда. В частности, он провел встречу со сценаристом и продюсером культового сериала «Чернобыль» Крейгом Мезином, актрисой Робин Райт, сыгравшей роль Клэр Андервуд в популярном политическом сериале «Карточный дом». Кроме того, Зеленский встречался с американской актрисой Милой Кунис и актером и продюсером Эштоном Кутчером.