От Антарктиды откололся айсберг весом 315 ​млрд ​тонн и размером в два Киева. Фото: Факти

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От Антарктиды откололся айсберг, вес которого составляет 315 млрд тонн. Его площадь — 1636 кв. км. Для сравнения, его размеры в два раза больше площади Киева.

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Айсберг откололся от шельфового ледника Эймери на востоке Антарктиды. Ему дали номер D28. Как сообщает BBC, толщина гиганта составляет 210 метров.

По данным специалистов, это самый большой айсберг за последние 50 лет, который откололся от Антарктиды. Рекорд принадлежит айсбергу в 1960 году, площадь которого составляла около 9 тыс. кв. км.

Интересно, что еще в 2002 году профессор Хелен Фрикер из Института океанографии имени Скриппса анонсировала данное событие. По ее подсчетам, айсберг должен был отколоться в 2010—2015 годах. При этом она заверяет, что такое явление не следует связывать с изменениями климата.

Хотя в Антарктиде есть о чем беспокоиться, поводов для тревоги конкретно об этом шельфовом леднике пока нет, — сказала Фрикер.

При этом в Австралийском антарктическом подразделении предупредили, что такой большой обломок льда может представлять угрозу для судоходства.

Напомним, ранее сообщалось, что Колин О 'Бреди стал первым человеком, который самостоятельно пересек Антарктику. Путешествие началось на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде и закончилось через 54 дня.