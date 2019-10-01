Від Антарктиди відколовся айсберг вагою 315 мільярдів тонн і розміром в два Києви. Фото: Факти

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Від Антарктиди відколовся айсберг, вага якого становить 315 млрд тонн. Його площа — 1636 кв. км. Для порівняння, його розміри в два рази більше площі Києва.

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Айсберг відколовся від шельфового льодовика Еймері на сході Антарктиди. Йому дали номер D28. Як повідомляє BBC, товщина гіганта становить 210 метрів.

За даними фахівців, це найбільший айсберг за останні 50 років, який відколовся від Антарктиди. Рекорд належить айсбергу в 1960 році, площа якого становила близько 9 тис. кв. км.

Цікаво, що ще в 2002 році професор Хелен Фрікер з Інституту океанографії імені Скріппса анонсувала цю подію. За її підрахунками, айсберг повинен був відколотися в 2010—2015 роках. При цьому вона запевняє, що таке явище не слід пов’язувати зі змінами клімату.

Хоча в Антарктиді є про що турбуватися, приводів для тривоги поки немає, — сказала Фрикер.

При цьому в Австралійському антарктичному підрозділі попередили, що такий великий уламок льоду може становити загрозу для судноплавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колін О’Бреді став першою людиною, яка самостійно перетнула Антарктику. Подорож почалася на шельфовому льодовику Фільхнера в Західній Антарктиді і закінчилася через 54 дні.