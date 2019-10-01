Том Круз відвідав Україну. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127507-tom-kruz-u-kyievi-oglyanuv-lokaciyi-dlya-svogo-novogo-filmu-foto-video.html

Ракурс

Том Круз, відомий кіноактор та продюсер із Сполучених Штатів Америки, відвідав Київ.

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У понеділок, 30 вересня, представник Голлівуду оглянув у Києві локації для свого нового фільму. Зокрема, спустився на станцію метро «Золоті ворота» у Києві. Про це повідомила прес-служба Київського метрополітену у Facebook.

Так, Том Круз у Києві. Де? Звісно у метро! Це все, що вам потрібно знати цього вечора. Ми поважаємо приватність законослухняних пасажирів, які оплатили проїзд, тому вибачайте, але без фото, — йдеться у повідомленні.

Також актора в метро помітили кияни. Український режисер Любомир Левицький на власній сторінці опублікував відповідну світлину.

Крім того, американський актор 30 вересня зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським в Офісі президента. Як повідомили в прес-службі президента, Круз повідомив Зеленському, що зацікавився українськими локаціями для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Зазначив, що це стало одним із приводів, щоб відвідати Україну.

Зеленський зі свого боку повідомив, що недавно Верховна Рада ухвалила закон про компенсації іноземним виробникам, які знімають фільми в Україні. За словами президента, документ сприятиме активному розвитку кіноіндустрії та дасть поштовх міжнародному копродакшену.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся на 16 форумі «Ялтинська європейська стратегія» (YES) у Києві з зірками Голлівуду. Зокрема, він провів зустріч із сценаристом та продюсером культового серіалу «Чорнобиль» Крейгом Мезіном, акторкою Робін Райт, яка зіграла роль Клер Андервуд у популярному політичному серіалі «Картковий будинок». Крім того, Зеленський зустрічався з американською акторкою Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером.