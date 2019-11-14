Улица Гонконга названа самой дорогой в мире, фото: Википедия

https://racurs.ua/n129447-ulica-gonkonga-nazvana-samoy-dorogoy-v-mire.html

Ракурс

Гонконгская Козуэй-Бей названа самой дорогой улицей в мире.

Loading...

Аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield провели исследования. На сайте организации опубликованы соответствующие результаты.

На втором месте рейтинга оказалась нью-йоркская Пятая авеню. Третья позиция досталась Нью-Бонд-стрит, которая расположена в Лондоне.

Как утверждают аналитики, 25,96 тыс. евро — стоимость аренды торговых помещений за квадратный метр в год. На Пятой авеню этот показатель равен 21,3 тыс. евро. На Нью-Бонд-стрит, по словам исследователей, стоимость оценивается в 16,2 тыс. евро в год.

В топ-5 рейтинга оказались Елисейские поля (Париж) и Виа Монтенаполеоне (Милан). Арендная ставка также высокая на территории Гиндзы (Токио), Питт-Стрит-Молл (Сидней), Банхофштрассе (Цюрих), Мендона (Сеул), Кольмаркта (Вена).

Раннее эксперты назвали самые дорогие города мира. На первом месте рейтинга оказались сразу три города: Париж, Сингапур и Гонконг.