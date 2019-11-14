Абонент не абонент: в Киеве из-за телефонного разговора произошла тройная авария. Фото: Infoport.LIVE

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Ракурс

ДТП в Киеве с участием трамвая, маршрутного такси и легкового автомобиля Lada произошла сегодня на улице Кирилловской.

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Водитель маршрутки разговаривал по телефону и, не заметив трамвай, врезался в него. После этого маршрутка столкнулась еще и с автомобилем Lada, сообщает dtp.kiev.ua.

На месте аварии работали представители правоохранительных органов и медики, но, по предварительным данным, пострадавших в ДТП нет.

Неделю назад «Ракурс» также сообщал о ДТП в Киеве. На улице Академика Заболотного столкнулись автомобили «Волга» и китайский кроссовер Ssang Young. В результате аварии один человек погиб, а еще пять попали в больницу в тяжелом состоянии.

Днем ранее на проспекте Победы близ станции метро «Житомирская» произошло ДТП, в результате которого были разбиты пять автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.