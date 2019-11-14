Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Абонент не абонент: у Києві через телефонну розмову сталася потрійна аварія. Фото: Infoport.LIVE

Абонент не абонент: у Києві через телефонну розмову сталася потрійна аварія (ФОТО)

14 лис 2019, 17:34
999

ДТП у Києві за участі трамвая, маршрутного таксі та легкового автомобіля Lada сталася сьогодні на вулиці Кирилівській.

Loading...

Водій маршрутки розмовляв по телефону і, не помітивши трамвай, врізався в нього. Після цього маршрутка зіштовхнулася ще й із автомобілем Lada, повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці аварії працювали представники правоохоронних органів та медики, але, за попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.

Абонент абонент: на Куренівці через телефонну розмову сталася потрійна аварія. Фото: dtp.kiev.ua

Абонент абонент: на Куренівці через телефонну розмову сталася потрійна аварія. Фото: dtp.kiev.ua

Абонент абонент: на Куренівці через телефонну розмову сталася потрійна аварія. Фото: dtp.kiev.ua

Абонент абонент: на Куренівці через телефонну розмову сталася потрійна аварія. Фото: dtp.kiev.ua

Тиждень тому «Ракурс» також повідомляв про ДТП у Києві. 3 листопада на вулиці Академіка Заболотного зіштовхнулися автомобілі «Волга» та китайський кросовер Ssang Young. Внаслідок аварії одна людина загинула, а ще п’ятеро потрапили до лікарні у важкому стані.

Днем ​​раніше на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Житомирська» сталася ДТП, унаслідок якої були розбиті п’ять автомобілів. Інформації про постраждалих не надходило.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини