Абонент не абонент: у Києві через телефонну розмову сталася потрійна аварія. Фото: Infoport.LIVE

https://racurs.ua/ua/n129431-abonent-abonent-na-kurenivci-cherez-telefonnu-rozmovu-stalasya-potriyna-avariya-foto.html

Ракурс

ДТП у Києві за участі трамвая, маршрутного таксі та легкового автомобіля Lada сталася сьогодні на вулиці Кирилівській.

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Водій маршрутки розмовляв по телефону і, не помітивши трамвай, врізався в нього. Після цього маршрутка зіштовхнулася ще й із автомобілем Lada, повідомляє dtp.kiev.ua.

На місці аварії працювали представники правоохоронних органів та медики, але, за попередніми даними, постраждалих у ДТП немає.

Тиждень тому «Ракурс» також повідомляв про ДТП у Києві. 3 листопада на вулиці Академіка Заболотного зіштовхнулися автомобілі «Волга» та китайський кросовер Ssang Young. Внаслідок аварії одна людина загинула, а ще п’ятеро потрапили до лікарні у важкому стані.

Днем ​​раніше на проспекті Перемоги поблизу станції метро «Житомирська» сталася ДТП, унаслідок якої були розбиті п’ять автомобілів. Інформації про постраждалих не надходило.