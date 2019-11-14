Експерти з Канади назвали нову небезпеку солодощів для здоров'я, фото: pixabay

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Ракурс

Цукор в значній кількості викликає в організмі запальні захворювання кишечника за короткий час.

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Наукові співробітники Університету Альберти в Канаді провели дослідження. Відповідні дані опубліковані MedicalXpress.

В ході експерименту на лабораторних гризунах було встановлено, що всього два дні дієти з високим вмістом цукру здатні сильно вплинути на здоров’я тварин. Це впливає на розвиток сприйняття до хімічних речовин, що викликають коліт.

Висновки канадських фахівців підтверджують результати досліджень, які провели раніше. Було оголошено, що пацієнти з запальними захворюваннями органів травлення регулярно скаржаться на загострення симптомів після невеликих змін в щоденному раціоні.

Продукти з високим вмістом цукру можуть викликати розмноження умовно патогенних бактерій. Вони провокують запалення, а також порушення в роботі імунітету. У мишей пошкодження кишечника вдалося зменшити з допомогою додавання в раціон жирних кислот. Вчені рекомендують вживати продукти з клітковиною.

Раніше вчені заявили, що в генах людей відбулася мутація. Вона дозволяє впоратися з високим рівнем цукру в сучасній їжі.