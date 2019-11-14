Эксперты из Канады назвали новую опасность сладостей для здоровья, фото: pixabay

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Ракурс

Сахар в значительном количестве вызывает в организме воспалительные заболевания кишечника за короткое время.

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Научные сотрудники Университета Альберты в Канаде провели исследования. Соответствующие данные опубликованы MedicalXpress.

В ходе эксперимента на лабораторных грызунах было установлено, что всего два дня диеты с высоким содержанием сахара способны сильно повлиять на здоровье животных. Это влияет на развитие восприимчивости к химическим веществам, вызывающим колит.

Выводы канадских специалистов подтверждают результаты исследований, которые провели ранее. Было объявлено, что пациенты с воспалительными заболеваниями органов пищеварения регулярно жалуются на обострение симптомов после небольших изменений в ежедневном рационе.

Продукты с высоким содержанием сахара могут вызывать размножение условно патогенных бактерий. Они провоцируют воспаление, а также нарушения в работе иммунитета. У мышей повреждения кишечника удалось уменьшить с помощью добавления в рацион короткоцепочечных жирных кислот. Ученые рекомендуют употреблять продукты с клетчаткой.

Ранее ученые заявили, что в генах людей произошла мутация. Она позволяет справиться с высоким уровнем сахара в современной пище.