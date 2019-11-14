Дещица заявил, что дело Мазура находится «в подвешенном состоянии», фото: Facebook-Ігор Мазур

https://racurs.ua/n129438-deschica-zayavil-chto-delo-mazura-nahoditsya-v-podveshennom-sostoyanii.html

Ракурс

Дело Игоря (Тополи) Мазура, ветерана АТО и заместителя председателя УНА-УНСО, находится «в подвешенном состоянии».

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Интерпол заблокировал расследование до дальнейшего выяснения ситуации. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в комментарии «Укринформу».

По его словам, это стало возможным благодаря активным действиям украинской стороны.

Дело находится в подвешенном состоянии, оно изучается, — отметил посол.

Дещица добавил, что Мазура не станут преследовать. Все эти действия позволили ему легально вернуться в Украину.

Дипломат назвал действия украинской власти вынужденными. Ведомства страны поступили «так же гибридно, как это сделала Россия, когда подала Мазура в розыск по линии Интерпола». РФ обвинила его в том, что он принимал участие в войне на стороне Вооруженных сил Ичкерии.

Украина намерена убедить польских коллег, что преследование Мазура является надуманным. Окружная прокуратура Люблина продолжать изучать это дело. Дещица отметил, что выезд Мазура в Украине не означает закрытия дела.

Игорь Мазур (псевдо «Тополь») — ветеран войны в Донбассе. Боец АТО был задержан на территории Польши, но позже освобожден и отпущен на поруки. С 1997 года он является председателем Киевской организации партии «УНА-УНСО». Участвовал в военных действиях против РФ в Абхазии на стороне Грузии.

Напомним, 14 ноября Мазур вернулся в Украину. Консул в Польше лично сопровождал его при пересечении границы.