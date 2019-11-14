Дещиця заявив, що справа Мазура перебуває «у підвішеному стані», фото: Facebook-Ігор Мазур

https://racurs.ua/ua/n129438-deschycya-zayavyv-scho-sprava-mazura-perebuvaie-u-pidvishenomu-stani.html

Ракурс

Справа Ігоря (Тополі) Мазура, ветерана АТО і заступника голови УНА-УНСО, перебуває «у підвішеному стані».

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Інтерпол заблокував розслідування до подальшого з’ясування ситуації. Про це розповів посол України у Польщі Андрій Дещиця в коментарі «Укрінформу».

За його словами, це стало можливим завдяки активним діям української сторони.

Справа перебуває у підвішеному стані, вона вивчається, — зазначив посол.

Дещиця додав, що Мазур не буде переслідуватись. Всі ці дії дали йому змогу легально повернутись в Україну.

Дипломат назвав дії української влади вимушеними. Відомства країни вчинили «так само гібридно, як це зробила Росія, коли подала Мазура в розшук по лінії Інтерполу». РФ звинуватила його у тому, що він брав участь у війні на боці Збройних сил Ічкерії.

Україна має намір переконати польських колег, що переслідування Мазура є надуманим. Окружна прокуратура Любліна продовжуватиме вивчати цю справу. Дещиця зауважив, що виїзд Мазура в Україну не означає закриття справи.

Ігор Мазур (псевдо «Тополя») — ветеран війни на Донбасі. Боєць АТО був затриманий на території Польщі, але пізніше звільнений і відпущений на поруки. З 1997 року він є головою Київської організації партії «УНА-УНСО». Брав участь у військових діях проти РФ в Абхазії на стороні Грузії.

Нагадаємо, 14 листопада Мазур повернувся в Україну. Консул у Польщі особисто супроводжував його при перетині кордону.