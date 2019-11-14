Вулиця Гонконга названа найдорожчою в світі, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129447-vulycya-gonkongu-nazvana-naydorojchou-v-sviti.html

Ракурс

Гонконгська Козуей-Бей названа найдорожчою вулицею у світі.

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Аналітики консалтингової компанії Cushman & Wakefield провели дослідження. На сайті організації опубліковані відповідні результати.

На другому місці рейтингу опинилася нью-йоркська П’ята авеню. Третя позиція дісталася Нью-Бонд-стріт, яка розташована в Лондоні.

Як стверджують аналітики, 25,96 тис. євро — вартість оренди торгових приміщень за квадратний метр на рік. На П’ятій авеню цей показник дорівнює 21,3 тис. євро. На Нью-Бонд-стріт, за словами дослідників, вартість оцінюється в 16,2 тис. євро в рік.

У топ-5 рейтингу виявилися Єлисейські поля (Париж) і Віа Монтенаполеоне (Мілан). Орендна ставка також висока на території Гіндзи (Токіо), Пітт-Стріт-Молл (Сідней), Банхофштрассе (Цюріх), Мендона (Сеул), Кольмаркта (Відень).

Раніше експерти назвали найдорожчі міста світу. На першому місці рейтингу опинилися відразу три міста: Париж, Сінгапур і Гонконг.