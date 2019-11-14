Вокаліст Scorpions заспівав у центрі Києва з вуличним піаністом. Фото: SameSound

https://racurs.ua/ua/n129441-vokalist-scorpions-zaspivav-u-centri-kyieva-z-vulychnymy-pianistom-video.html

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Вокаліст Scorpions у музичному супроводі мешканця Києва заспівав Still Loving You посеред вулиці.

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Це знав на камеру мер столиці Віталій Кличко. Пізніше відео з’явилося на його сторінці в Facebook.

Кличко знайомив кумира мільйонів, соліста гурту Scorpions Клауса Майне зі столицею України. Під час цієї прогулянки під акомпанемент вуличного піаніста виконавець і заспівав свою пісню.

Мер Києва також розповів, що музиканту дуже сподобалася атмосфера столиці, а також те, як сприймають музику рок-гурту українські фанати. Кличко додав, що Майне обіцяв ще повернутися до України.

Нагадаємо, гурт Scorpions був заснований гітаристом Рудольфом Шенкером у 1965 році. Роком пізніше до нього приєднався Клаус Майне, з яким вони були одним із найуспішніших дуетів в історії світової музики. У 2010 році Scorpions офіційно оголосив про завершення своєї кар'єри.

У вересні столицю України відвідав американский актор Том Круз. У місті він підбирав локації для свого нового фільму. Зокрема, спустився на станцію метро «Золоті ворота».