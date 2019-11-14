Арахамия о Скороход: Я лично буду выносить решение об исключении ее из фракции

Давид Арахамия, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n129440-arahamiya-o-skorohod-ya-lichno-budu-vynosit-reshenie-ob-iskluchenii-ee-iz-frakcii.html

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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», пообещал лично вынести решение об исключении из фракции народного депутата Анны Скороход.

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Об этом Арахамия заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает телеканал «Прямой».

Потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения фракции, — отметил Арахамия.

По его словам, Скороход «не выполняет ни одного решения фракции».

Также Арахамия заявил, что Скороход не работает на интересы фракции или партии «Слуга народа».

Она работает на чьи-то интересы. Она агент кого-то, — подчеркнул Арахамия.

Скороход сегодня в сессионном зале парламента обвинила власть в давлении на ее мужа, которое, по мнению депутата, осуществляется из-за ее голосований в Верховной Раде, идущих в разрез с политикой фракции.

Вчера Скороход не поддержала законопроект о введении в Украине рынка земли. По словам Скороход, с этим связано сегодняшнее задержание ее гражданского мужа Алексея Алякина.

Арахамия заявил журналистам, что для него стало новостью вручения подозрения мужу Скороход.

Это попытка диверсионной операции против «Слуги народа, — убежден глава фракции.

Напомним, в конце октября Скороход расплакалась в сессионном зале Верховной Рады, поскольку спикер Дмитрий Разумков не предоставил возможности рассмотреть ее правки к одному из законопроектов.