Долгами Украины будет руководить специальный независимый орган, фото — Соцпортал

https://racurs.ua/n129439-rada-sozdala-specialnyy-organ-dlya-upravleniya-dolgami-ukrainy.html

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Верховная Рада сегодня приняла в целом закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (№ 2144). Один из пунктов документа предусматривает создание Долгового агентства Украины.

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За такое решение проголосовали 282 нардепа.

Отныне Министерство финансов будет определять только стратегические цели для Долгового агентства, разрабатывая и утверждая соответствующую стратегию.

Поддержанная сегодня Радой модель управления государственным долгом функционирует в Австрии, Бельгии, Нидерландах Германии и Швеции.

Создание агентства предусмотрено стратегией по управлению госдолгом на 2019−2021 годы. В правительстве считают, что такой шаг позволит уменьшить влияние политического фактора на процесс управления государственным долгом и повысить уровень прозрачности управления решений в этой сфере.

Сейчас полномочия, касающиеся заимствований Украины, полностью относятся к компетенции Министерства финансов. Действия Минфина сдерживаются из-за длительного согласования управленческих решений.

Поэтому создание Долгового агентства в правительстве называют переходом к новому для Украины формату управления госдолгом.

Агентство будет работать как отдельный центральный орган исполнительной власти. Оно не будет зависеть от политических факторов.

Это важно для повышения доверия инвесторов и прогнозируемости процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе, — прокомментировали создание Долгового агентства в пресс-службе Минфина.

Кроме того, Долговое агентство сможет обеспечивать потребности правительства в финансовых ресурсах на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.

Новая структура сможет использовать современные рыночные инструменты, чтобы избежать кризиса ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов, обеспечивать эффективное использование временно свободных средств.

Напомним, что в течение ближайших лет каждая третья гривна из бюджета Украины будет расходоваться на выплату внешних долгов. Об этом заявлял руководитель Кабмина Алексей Гончарук во время бюджетного процесса-2020.