Режиссер «Слуги народа» метит в руководители Госкино. Фото: Кино-Театр.РУ

https://racurs.ua/n129428-rejisser-slugi-naroda-metit-v-rukovoditeli-goskino.html

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Алексей Кирющенко, который был режиссером сериала «Слуга народа», изъявил желание стать председателем Государственного агентства Украины по вопросам кино. При этом известно, что он долгое время прожил в России и имеет гражданство этой страны.

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О желании Кирющенко занять этот пост заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Цензор.НЕТ».

Министр отметил, что главной задачей председателя Госкино является не отбор фильмов, а обеспечение выполнения государственной политики, утвержденной Министерством культуры Украины.

По мнению Бородянского, председатель Госкино должен обеспечить работу экспертов на должном уровне, а его деятельность должна быть прозрачной, в частности, это касается и финансирования проектов. Также претенденты должны четко сформулировать, зачем они идут на эту должность.

Напомним, что недавно Госкино выделило на фильмы помощника президента Украины по вопросам внешней политики Андрея Ермака 26,6 млн грн. Средства предназначены на съемку четырех фильмов. Кинокомпания Ермака «Гарнет интернешнл медиа груп» вошла в десятку крупнейших получателей грантов от Госкино.