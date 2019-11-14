Режисер «Слуги народу» мітить у керівники Держкіно. Фото: Кіно-Театр.РУ

https://racurs.ua/ua/n129428-rejyser-slugy-narodu-mityt-u-kerivnyky-derjkino.html

Ракурс

Олексій Кірющенко, котрий був режисером серіалу «Слуга народу», виявив бажання стати головою Державного агентства України з питань кіно. При цьому відомо, що він тривалий час прожив у Росії і має громадянство цієї країни.

Loading...

Про бажання Кірющенка зайняти цю посту заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський під час інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Міністр зазначив, що головним завданням голови Держкіно є не відбір фільмів, а забезпечення виконання державної політики, затвердженої Міністерством культури України.

На думку Бородянського, голова Держкіно повинен забезпечити роботу експертів на належному рівні, а його діяльність має бути прозорою, зокрема, це стосується й фінансування проектів. Також претенденти повинні чітко сформулювати, навіщо вони йдуть на цю посаду.

Нагадаємо, недавно Держкіно виділило на фільми помічника президента України з питань зовнішньої політики Андрія Єрмака 26,6 млн грн. Кошти призначені на зйомку чотирьох фільмів. Кінокомпанія Єрмака «Гарнет інтернешнл медіа груп» увійшла до десятку найбільших одержувачів грантів від Держкіно.